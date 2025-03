Na avtocestnem priključku kakih 300 metrov po uvozu pri Proseku proti Trstu sta okrog 14.45 trčila dva avtomobila, pri čemer ju je odbilo v varnostno ograjo. Na kraju so reševalci, policisti in gasilci. Kot kaže, se ni nihče huje poškodoval. Policisti preiskujejo vzroke nesreče, gasilci pa so zavarovali območje in odstranjujejo njene posledice. V smeri Trsta nastajajo zastoji.