Na avtocestnem priključku pri Zgoniku v smeri Benetk je danes zjutraj malo po 7. uri tovornjak trčil v varnostno ograjo in se delno prevrnil na bok, pri čemer je izgubil del tovora. Odsek so zaprli, avtomobile izločajo pri Proseku. Voznik se na srečo ni poškodoval in je sam izstopil iz tovornjaka. Na kraju so gasilci in pristojne službe, ki odpravljajo posledice nesreče. Policisti preiskujejo njene vzroke.