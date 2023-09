Na Barcolani tudi širše o morju in o podnebnih spremebah

Sredozemsko morje je vse bolj ogroženo. Zaradi podnebnih sprememb se hitreje segreva, pospešeno se dviga tudi vodna gladina, biotska raznovrstnost pa je resno ogrožena. Da bi omejili ogroženost tega območja, je potreben celovit pristop, v reševalni akciji pa mora sodelovati širša mednarodna skupnost.

To je na včerajšnji novinarski konferenci dejal predsednik Barcolane Mitja Gialuz, ki je predstavil tretjo izvedbo dogodka Barcolana Sea Summit. Ta bo od 4. do 6. oktobra pospremil letošnjo 55. Barcolano, ključni gost tridnevnega dogodka pa bo ugledni ameriški ekonomist Jeremy Rifkin, sicer tudi nekdanji svetovalec nemške kanclerke Angele Merkel ter dolgoletni svetovalec evropskega parlamenta in kitajske vlade.

V treh dneh se bo zvrstilo okrog 40 domačih in tujih gostov, ki bodo analizirali različne aspekte posledic podnebnih sprememb na okolje, gospodarstvo in življenja ljudi. Kot je dejal Gialuz, bodo posebno pozornost namenili tudi poplavam, ki so v zadnjem času prizadele Slovenijo, Grčijo, Turčijo in Libijo, stroka pa bo pod drobnogled postavila tudi vse pogostejše ekstremne vremenske razmere.

