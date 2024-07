Martina Zerjal na festivalu Melodije morja in sonca

Jutri bo v portoroškem Avditoriju zaživel finalni večer 43. festivala Melodije morja in sonca, na katerem bo nastopila in se za zmago potegovala tudi Tržačanka Martina Zerjal. Pevskemu tekmovanju bo letos mogoče slediti na prvem kanalu slovenske radiotelevizije RTVSLO 1, pa tudi na RTV Koper - Capodistria z italijanskim komentarjem. Gost večera bo lanski zmagovalec Gregor Ravnik.

Priprave na finale so v teku že od 2. julija, ko so kandidati nastopili v Portorožu in peli pesmi prejšnjih festivalov. Tržaška pevka se je predstavila z zmagovalno iz leta 2013 Mars in Venera, ki jo je takrat uspešno zapela Tinkara Kovač. V nedeljo pa bo nastopila s pesmijo Amarsi o no, ki obravnava žal vedno aktualno temo partnerskega in družinskega nasilja, psihičnega in fizičnega.

Glasovanje tudi od doma

30-letna Martina Zerial, ki je lani slavila na 44. festivalu tržaške popevke, se s petjem ukvarja vse od 12. leta. Na jutrišnjem finalnem večeru bo nastopila s številko 8: zanjo lahko glasujejo tudi gledalci in tako pripomorejo k morebitni zmagi, in sicer s telefonskim glasovanjem ali glasovanjem v živo iz dvorane Avditorija. Kdor jo bo telefonsko podprl, bo moral poslati SMS sporočilo na številko, ki jo bodo razkrili isti večer, in napisati številko 8. Pesmi bo mogoče v celoti prisluhniti v nedeljo, delček v pokušnjo pa je na voljo na spletni strani 365.rtvslo.si in na Martininem Instagram profilu.