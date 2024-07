Dobre prakse predstavila tudi SSO in Slovenska prosveta

Demokracija, sodelovanje, družbeno vključevanje, manjšine in migranti so bili tema pogovora, ki je znotraj Socialnega tedna katoličanov krojil včerajšnje dogajanje v nekdanji ribarnici na mestnem nabrežju. Na srečanju, ki ga je vodil novinar Novega glasa Matevž Čotar, so zbrani spoznali delovanje tržaške šole Penny Wirton z Mario Masolin, fundacije don Mario Operti iz Turina s Federico Romano, Sveta slovenskih organizacij z Ivom Corvo in Društva slovenskih izobražencev oz. Slovenske prosvete z Martinom Brecljem.

Gostje so se predstavili in postregli s svojimi dobrimi praksami, opozorili na sodelovanja in mreženja z združenji, ponudili več predlogov za njihovo okrepitev ter se nazadnje lotili še odnosa z lokalnimi in nacionalnimi institucijami. Da so »socialni pesniki«, ki iščejo nove načine za gradnjo mostov in sodelovanj, so jih definirali.

Vključevanje in podpora

Prva šola italijanskega jezika za tujce oz. migrante Penny Wirton je nastala leta 2008 v Rimu. »Temelji na individualnem poučevanju, kjer se program prilagaja glede na potrebe učenca,« je povedala Maria Masolin in poudarila, da gre za dobro prakso vključevanja tujcev, saj je jezik prvo orodje za to. Danes je teh šol v Italiji 60: tržaška sodeluje z ICS, Karitas, zadrugo Libra. Da so samostojna šola, ki ne prejema javnih prispevkov, je poudarila in opozorila, da je njihov cilj ta, da gostom ponudijo zadostno državljansko vzgojo za vključitev v skupnost.

Ivo Corva je uvodoma prestavil slovensko narodno skupnost in delovanje SSO od leta 1976. »Zastopamo interese različnih združenj, opredeljujemo strategije. Dobra praksa je promocija in krepitev manjšine, ki ostaja vsekakor šibki člen tudi v primeru razvitih demokracij,« je namignil.

Fundacija Don Mario Operti sodeluje Z Občino Torino in razvejano mrežo zadrug, izobraževalnih ustanov ter župnij, s katerimi spremlja šibke in ranljive osebke do avtonomije pri najemu stanovanja, iskanju zaposlitve in zagotavljanju mikrokredia. Kot dobro prakso je Federica Romano ponudila t.i. Razpršeni delavski hostel, ki migrantom pomaga pri iskanju dela v Italiji in najemu stanovanja s svojim poroštvom.

Pri demokraciji in samostojnosti Slovencev v devetdesetih letih preteklega stoletja se je uvodoma zaustavil Martin Brecelj, ki je kot dobro prakso ponudil Študijske dneve Draga. Za mizo že 60 let slovenski intelektualci z vsega sveta, predsedniki parlamenta in vlade razpravljajo o kulturnih, družbenih, verskih in političnih temah skupnega interesa. Demokracijo je treba osvajati dan za dnem, s soočanjem svobodnih in enakopravnih subjektov, ki jih povezuje solidarnost in želja po mirnem sobivanju.