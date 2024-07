Taborniki RMV z novim skladiščem in kombijem

Na območju nekdanje smodnišnice pri Briščikih so imeli v četrtek pod večer taborniki Rodu modrega vala dvojno slavje. Praznovali so dve izjemno dobrodošli pridobitvi, in sicer nove prostore za skladišče in nov kombi za varnejše premike.

Potem ko so tako kot številni drugi morali zapustiti svoj sedež v nekdanjem begunskem naselju na Padričah, so se vneto lotili iskanja novega, je zbrane nagovorila starosta Irina Bezin oz. sestra Mušnica. Našli so jih pri Briščikih, za kar gre zahvala Občini Zgonik, je dejala. Prostori so večji od prejšnjih in primernejši za skladiščenje, nakladanje in razkladanje opreme, je dejala. V njih so danes šotori, mize, štabni šotori, gospodarska oprema, kuhinja in še veliko drugega.

Pred leti se je pojavila tudi potreba po ustreznem, predvsem pa varnem prevoznem sredstvu, saj je bil dosedanji kombi star in dotrajan. Končno so pridobili novega – temno moder ford transit bo veliko bolj zanesljiv od upokojenega predhodnika in jim bo omogočil boljšo organizacijo dejavnosti v prihodnjih letih. Z njim se bodo udeleževali taborniških srečanj in obiskov v matici ter ga uporabljali za prevoz hrane na taborjenje. Zanj so prispevali Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Dežela FJK, Slovensko kulturno-gospodarska zveza in Zadružna kraška banka Trst Gorica.