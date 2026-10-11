Na Barcolano so se vrnile narodne noše

Narodne noše so tudi letos obiskale Barcolano. »Kdaj se dobimo v noši« je ime skupine ljubiteljev narodnih noš, ki nastopa ob pomembnejših dogodkih, tudi na jadralskem prazniku. Njeni pobudnici sta Elizabeta Ferluga in Neva Husu. Na Barcolani so se predstavili tudi lani.

Ob regati so noše obiskovalcem pričarale bogastvo in raznolikost narodnih noš. Dogodek je vključen v Dneve evropske kulturne dediščine, ki predstavljajo pomembno priložnost za spoznavanje, doživljanje in ohranjanje izročila. Prav takšni dogodki omogočajo, da kulturna dediščina ne ostaja zgolj zapisana v preteklosti, temveč živi med ljudmi, se prenaša iz roda v rod in ostaja pomemben del naše skupnosti ter njenega spomina.