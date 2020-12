Na bazovskem Trmunu sploh nočejo parkirišča

Prebivalci na območju Trmuna v Bazovici, ki se zaradi bližine začetka Resslove pešpoti zlasti ob vikendih spremeni v divje parkirišče, nočejo tam nobenega parkirišča, ne divjega in niti urejenega. Tam bi morala biti zelena površina, saj je v zemljiški knjigi območje označeno kot pašnik, je slišati iz besed nekaterih krajanov, potem ko je pretekli teden potekala »vojna hlodov«: da bi preprečili divje parkiranje, so namreč nekateri neznani krajani območje zagradili s hlodi, ki jih je dala Občina Trst odstraniti in napovedala kazensko prijavo.

Vendar prebivalci opozarjajo, da je območje še vedno označeno kot zelena površina, pa tudi, da se tam nahaja nekaj znakov prepovedi parkiranja (nekateri so celo izginili), nasprotujejo tudi rešitvi, ki jo je nakazala zdaj že bivša tržaška občinska uprava Roberta Cosolinija, da bi na Trmunu del območja spremenili v parkirišče, del pa v zelenico, kar je bilo vključeno tudi v prostorski načrt. Skratka, območje naj ostane zelena površina brez možnosti parkiranja, tudi zato, ker krajanom večkrat ni všeč obnašanje sprehajalcev oz. rekreativcev, saj se dogaja, da se ti preoblačijo kar na javnem mestu pred hišami. Prav tako imajo občutek, da jih nihče ne upošteva in da prihajajo projekti od zunaj, ne pa od tistih, ki se jih stvar tiče v prvi osebi.