Na bombo se ne zanesite, četudi miruje že vrsto let

Poleg fizičnih in psiholoških posledic pustijo vojne za seboj tudi neeksplodirana ubojna sredstva. Na Tržaškem tako kot tudi na Goriškem je teh ostankov iz prve in druge svetovne vojne res veliko, zato so včeraj na Stadion 1. maja povabili predstavnike Državnega združenja civilnih žrtev vojn (ANVCG) in posebno enoto policije, ki je dijakom zavoda Jožefa Stefana razložila, zakaj so lahko ti ostanki nevarni in kako naj z njimi ravnamo. Policisti so pokazali primerke ubojnih sredstev in deaktiviranih pirotehničnih izdelkov ter opremo, ki jo uporabljajo pri nevtralizaciji razstreliv, kot je na primer robot za razminiranje.

Predavanje so organizirali v sklopu včerajšnjega dijaškega zborovanja na zavodu Stefan, na isti dan je na šoli potekalo več različnih dejavnosti. V pester program so vključili srečanje s predstavniki združenja darovalcev kostnega mozga (ADMO), dijaki tretjih letnikov vseh smeri pa so sodelovali na delavnici za spodbujanje aktivnega državljanstva, ki so jo pripravili člani Društva mladih Slovencev v Italiji DM+. Zavodsko zborovanje je zaključilo srečanje s predstavniki snemalne ekipe, ki pripravlja film po delu Gianija Stuparicha Un anno di scuola in išče med višješolci bodoče igralce.

Srečanja na Stadionu 1. maja se je udeležil sam predsednik združenja ANVCG Fabio Casì in dijakom predstavil delovanje. Ob njem sta Germano Švara in Armando Škerlavaj spregovorila o svojih izkušnjah iz povojnih let, ko je bila v naših krajih nevarnost neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS) kar visoka. Izvedenca oddelka za nevtralizacijo NUS sta nato dijakom pokazala, s čim se pravzaprav ukvarja njuna policijska enota. Med njima se je podil manjši robot izraelske produkcije za nevtralizacijo bomb in drugega orožja, ki svoje delo opravlja s pomočjo devetih kamer in robotsko roko, vsebuje pa tudi prenosno rentgensko napravo in druge pripomočke.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.