Na čelu družbe Dom je prišlo do zamenjave

Nepremičninska družba Dom ima novo vodstvo. Do zamenjave je prišlo v preteklih dneh, potem ko je v zadnjem obdobju zaradi nekaterih odstopov v upravnem odboru ostal na položaju le še predsednik Marino Marsič, ki je to mesto zdaj zapustil, ostaja pa predsednik Tržaške matice, večinske lastnice družbe.

Družbi Dom po novem predseduje pokrajinski tajnik Slovenske kulturno-gospodarske zveze Igor Tomasetig, ostali člani vodstva pa so Pavel Mahorčič, Tanja Vessel in Alan Oberdan, slednji se tako vrača v upravni odbor po krajši odsotnosti. Tomasetig je po imenovanju povedal, da se mora novo vodstvo šele seznaniti s trenutnim stanjem znotraj družbe, zato bi bile kakršnekoli izjave v tem trenutku preuranjene. Njegov predhodnik Marsič pa izjav ne daje.

Nepremičninska družba Dom srl nadzoruje hčerinske družbe Dom srl, Edigraf srl (ta je lastnica tiskarne, ki je navadno tiskala Primorski dnevnik in je zdaj v fazi prenove) ter servisno podjetje Integra srl. Njihov upravitelj je Dušan Košuta.

Nekaj dni pred petkovo sejo upravnega odbora družbe Dom je Primorski dnevnik poročal o polemiki znotraj Tržaške matice, in sicer v zvezi s prodajo Domove palače v Ulici san Giorgio (nekdanjega sedeža Generalnega konzulata Republike Slovenije) nepremičninski družbi Fincat družin Lokar in Polojaz. Prodaji sta nasprotovala člana vodstva Tržaške matice Gorazd Pučnik in Igor Tomasetig, ker naj o tem ne bi prejela dovolj informacij. Dušan Košuta je Primorskemu dnevniku po opravljeni kupoprodaji razložil, da je šlo za nujen korak na poti razbremenitve zadolžene družbe Dom, ki mora v težkih časih rastočih stroškov skrbeti za ohranitev premoženja, še posebno netržnega (to so kulturni domovi in sedeži slovenskih društev).