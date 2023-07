Na čelu družbe Esatto odvetnica Raffaella Del Punta

Družba za pobiranje občinskih pristojbin, izterjavo in izvajanje storitev Esatto ima novega predsednika. Giorgia De Sanctisa, ki je bil predsednik družbe niti teden dni, je nasledila Raffaella Del Punta, odvetnica, ki je v preteklosti predsedovala občinskemu domu za starejše občane Itis. O predsedniški funkciji so odločali na včerajšnji skupščini, na kateri so soglasno podprli kandidatko, za katero je navijal odbornik za finance v Dipiazzevi mestni vladi Everest Bertoli. Občina Trst je namreč glavni družbenik Esatta. Nova predsednica je ob izvolitvi dejala, da se zahvaljuje vsem tistim, ki so jo podprli, in da se bo že prihodnji teden sestala s člani nadzornega sveta in takoj prešla v operativno fazo.

Pot do izbire novega predsednika družbe je bila vse prej kot enostavna. Do zapletov je prišlo zaradi interne politične kuhinje.

