Na Cesti za Lazaret začeli nameščati skalovje

Začela so se dela na Cesti za Lazaret, kjer je novembra nepričakovano plimovanje s sunki jugozahodnega vetra močno poškodovalo cestišče, ki je še danes zaprto za promet. Miljski župan Paolo Polidori in občinska odbornica Elisabetta Steffè sta si ogledala delovišče. »Začela so se dela na cesti s postavljanjem novih skal ob morju, ki bodo obalo varovale v primeru, da se takšno plimovanje ponovi,« je sporočil župan. »Prav zaradi pomanjkanja ustrezne zaščite pred valovi je novembra prišlo do večje škode,« je dodal. Po ureditvi skalovja na obalnem pasu bodo začeli z deli na cestišču, da bi čim prej ponovno odprli cesto, ki Milje povezuje z mejo.