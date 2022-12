Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so včeraj zjutraj posredovali v devinsko-nabrežinski občini, kjer se je 75-letna ženska na svojem domu zastrupila z ogljikovim monoksidom. Poklical jih je sosed, ki je opazil, da iz hiše uhaja dim. Operaterji interventne telefonske številke 112 so na kraj preusmerili tudi gasilce. Reševalci so žensko, ki je bila v stanju zmedenosti, prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo.