Na Fernetičih za zdaj brez zastojev

Včeraj zvečer je družba Dars malo po 22. uri za promet zaprla odsek vipavske hitre ceste med razcepom Nanos in priključkom Vipava v smeri Nove Gorice. Zapora zaradi vzdrževalnih del na cestišču bo trajala 100 dni, osebna vozila bodo morala ubrati regionalno cesto, medtem ko so tovorni promet preusmerili na Fernetiče.

Danes zjutraj pričakovanega povečanja tovornega prometa pri Fernetičih ni bilo zaznati. Tovornjaki, ki vozijo po primorski avtocesti in so namenjeni na mejni prehod Vrtojba, bodo morali zaradi zapore na vipavski hitri cesti ubrati pot mimo Fernetičev.

Dežela FJK se je pred časom zavzela za ureditev ceste pri Fernetičih, ki pelje od Interporta proti avtocestnemu priključku, in celostno popravilo ploščadi na meji, kjer so policisti do nedavnega opravljali obmejne kontrole. To cesto, ki je v prvem, približno tristo metrov dolgem odseku v lasti Občine Repentabor, je pred nekaj meseci že deloma dala zakrpati Enota deželne decentralizacije (EDR) Trst, saj je prometna policija odredila njeno zaprtje zaradi lukenj. Ostala je namera po temeljitejših popravilih, napočil pa je trenutek, ko se teh ne da več odlašati. Po opravljenih delih bodo uredili dva pasa za kontrole. Za avtomobile bo na mejnem prehodu rezerviran levi, prehitevalni pas.