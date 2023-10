Na festivalu vse o kavi

Da je kava pomembna za Trst, vsako leto znova dokazuje Trieste Coffee Festival, ki privabi veliko število obiskovalcev in ljubiteljev tega napitka. »Festival je nastal sočasno s TriestEspresso Expo, ki sicer poteka vsaki dve leti. Takrat se je pojavila želja, da poleg prireditve za strokovnjake kavne industrije organiziramo tudi dogodek za vse mesto,« je dejala tržaška podžupanja Serena Tonel. Festival je označila kot priložnost za spoznavanje celotne verige pridelovanja kave, ki predstavlja eno pomembnejših dejavnosti v mestu.

Program osme izvedbe festivala so organizatorji (Freshmedia s podporo tržaškega združenja kave Associazione caffè Trieste in v sodelovanju s tržaško občino) včeraj opisali v muzeju orientalske umetnosti. »To je pravi kraj za predstavitev festivala kave, saj so jo nekoč imenovali tudi vino z orienta,« je pojasnil predsednik združenja kave Fabrizio Polojaz. »VTrstu imamo zelo pozorne potrošnike, kar opazimo predvsem, ko se ti odpravijo izven pokrajine in se pritožujejo nad kakovostjo tamkajšnje kave,« je dodal. Spomnil je, da se v Trstu v povprečju spije dvojno število skodelic kave kot drugod po Italiji, zato so se odločili, da organizirajo festival, na katerem kavo od rastline do skodelice približajo končnim uporabnikom.

»Tržačani so si ob Expoju, ki jim ni bil namenjen, zaželeli festival za vse mesto,« je ponovil Alberto Polojac iz organizacije Freshmedia, ki je tudi idejni oče festivala. »Trst je ena od prestolnic kave, v njem najdemo pijačo, ki jo pripravijo na najrazličnejše načine,« je dodal.

Podroben program in vse potrebne informacije za prijavo na različna tekmovanja in degustacije so na voljo na spletni strani www.triestecoffeefestival.it.