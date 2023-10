Na jutrišnji Barcolani šibki krajevni vetrovi

Razlike v zračnem tlaku, ki so nastale ob sredinem prehodu vremenske fronte po srednjeevropskih državah, so se že skoraj povsem izravnale, v prihodnjih urah se bodo povečini izničile. Zato bo oslabela tudi šibka burja, ki je včeraj, nekoliko presenetljivo, vztrajala še večji del dneva. Do nedelje zvečer, ko se bo onstran Alp pomikala nova vremenska fronta, ne bo več omembe vrednih vetrov. Zrak se bo v glavnem pomikal le zaradi krajevnih temperaturnih razlik, ki bodo nastajale pretežno med kopnim in morjem. Nastal bo tako režim dnevnih vetrov oz. termičnih vetrov, ki je pri nas sicer najbolj pogost v toplejših pomladnih mesecih in poleti.

V noči na nedeljo, ko bo kopno nekoliko hladnejše od morja, bo pihljal kopni veter, ki se mu bo ob ohladitvi širšega zaledja pridružil še vzhodnik oz. severovzhodnik. V nedeljo čez dan pa bo ob višjih temperaturah kopnega, ki ga bodo segrevali sončni žarki, pihljal morski veter. V obeh primerih bodo vetrovi zelo šibki.

