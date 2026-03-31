Na Kitajskem je črno vedno znotraj belega in belo znotraj črnega

Kitajska kultura, jezik in družba so v soboto dopoldne napolnili gledališče Miela. Na odru je nastopila ena najbolj popularnih italijanskih poznavalk kitajske kulture Giada Messetti, ki je v okviru pobude Pequod ponudila zanimivo potovanje skozi čas: od starodavnih običajev in Prepovedanega mesta, ki se ne stara, do sodobnih kitajskih inovacij, kot je svetovno znani TikTok, in političnih strateških odločitev predsednika Xi Jipinga. Messettijeva, ki svoje znanje deli preko radijskih in televizijskih programov, piše pa tudi novinarske članke za dnevnike in revije ter knjige, je pred številno publiko na poljuden način pokazala, kako Kitajska preteklost in sedanjost sobivata, ter zakaj ta država ostaja ena izmed najmočnejših sil na svetu.

Uvodoma je gostja povedala, zakaj se je leta 2000 lotila študija kitajščine na fakulteti Ca’ Foscari. Kaj hitro je spoznala, da se ne uči le jezika ampak, da vstopa v popolnoma drugačen svet, ki ga pogosto vidimo na črno-beli način, a tam je črno vedno znotraj belega in belo znotraj črnega. Predavateljica je povedala, da ima Kitajska simbol Tao, ki prikazuje sožitje nasprotij. Prav tako imajo tradicionalno kaligrafijo. Pisanje znakov zahteva disciplino in vztrajnost, nekateri znaki imajo do 57 potez, je razložila Messettijeva, ki je v isti sapi dodala, da kitajščina nima abecede, ampak znake, ki se pišejo z določenim zaporedjem potez. »Je tudi tonski jezik, isti zven lahko pomeni mama, konoplja, konj ali celo psovko, odvisno od tona,« je dejala predavateljica.