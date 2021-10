Na Kohišče tokrat v jesenskem času

Po dveh letih prisilnega mirovanja zaradi epidemioloških razmer, se je v nedeljo ob krasnem sončnem vremenu 75 pohodnikov podalo na priljubljeni pohod na Kohišče. »Navadno prirejamo pohod spomladi, vendar se je tudi jesenska varianta obnesla,« je zaupala Ivanka Pahor od posestva Kohišče, ki je skupaj s smučarskim klubom Devin in v sodelovanju z Občino Devin - Nabrežina ter Deželo FJK priredilo že tradicionalni sprehod pod Grmado, ki privablja tudi več sto udeležencev. Navadno se organizatorjem pridružijo še domača društva in kmetije, letos pa so dogodek omejili, tako da sta aktivno sodelovali le kmetiji Pahor in Bajta.

Z nogometnega igrišča v Medjevasi so skupine pohodnikov štartale razdeljeno, da ne bi bilo preveč ljudi na kupu. Sogovornica je potrdila, da je bilo letos v primerjavi s preteklimi leti ravno zaradi tega tudi manj reklame za dogodek, da se ljudje ne bi trli na kupu po nepotrebnem. Po urejeni progi so jo udeleženci z rumenimi majicami udarili s športnega igrišča in se krožno povzpeli do mejnika treh meja, čez slovenski del do Cerovelj in se spustili skozi vas pod Kohišče ter nadaljevali do razvalin, kjer jih je čakala edina postojanka. Ob kozarcu vina Kohišče so jim organizatorji ponudili pečen pršut in mortadelo kmetije Bajta; ko so si opomogli, so jo mahnili po »dolini princa« spet v Medjevas k nogometnemu igrišču. Ob koncu pohoda pa so organizatorji pohodnike povabili na degustacijo domačih suhomesnih dobrot v vaško kmetijo Luciane Pahor.