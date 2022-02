Na Krasu bodo postavili enajst nadzornih kamer

Na Krasu bodo v prihodnjih mesecih namestili enajst novih cestnih kamer, ki bodo poleg videonadzora omogočale tudi posnetke registrskih tablic. Nadzorni sistem bodo vzpostavili na Opčinah, pri Banih in v Bazovici, naložba pa bo Občino Trst stala 110 tisoč evrov. Skupno število občinskih kamer bo tako naraslo na 111, kar sploh ni malo, temu številu pa je treba prišteti še kamere, ki jih upravljajo organi pregona. Na Krasu do lani občinskih kamer sploh ni bilo, po ropih v različne openske hiše pa so se mestne oblasti odločile, da začnejo spremljati dogajanje v centru Opčin; Škavenco, križišče pred Opčinami in krožišče sredi naselja.

Okrepitev nadzornega sistema na Krasu so na današnjem srečanju z novinarji predstavili pristojni za varnost v občinski upravi Maurizio De Blasio, pristojni za tehnološko inovacijo Michele Lobianco in poveljnik lokalne policije Walter Milocchi. Lobianco je uvodoma povedal, da bodo naložbo krili z deželnimi sredstvi, ki so bili namenjeni Medobčinski teritorialni zvezi, ob tem pa še dodal, da so natančno preučili, kje bi bilo najbolj smiselno vzpostaviti nov sodobni varnostni sistem.