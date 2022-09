Na Krasu nikoli toliko dežja kot v letošnjem septembru

Pri Briščikih je bil letošnji september najbolj deževen mesec v zgodovini oz. vsaj odkar tamkajšnja meteorološka postaja beleži podatke, se pravi, da v 669 mesecih ali 55 letih in devetih mesecih. Meteorološka postaja pri Briščikih je v letošnjem septembru do današnjega popoldneva zabeležila 432,9 litra dežja na kvadratni meter, kar je največja količina v enem mesecu doslej, je zapisal na družbenih omrežjih glaciolog Renato Colucci, raziskovalec Inštituta za polarne znanosti Državnega raziskovalnega sveta CNR ter profesor glaciologije na Univerzi v Trstu, sicer predsednik Alpsko-jadranskega meteorološkoga društva (Società Meteorologica Alpino-Adriatica). Pri tem pa je treba upoštevati, da se mesec še ni iztekel in da se bodo količine še povečale ter se predvidoma približale 500 litrom na kvadratni meter.

Prejšnji rekord je trajal trideset let, in sicer od oktobra 1992, ko so namerili 420,6 litra na kvadratni meter, septembra 2010 pa le tri decilitre manj, in sicer 420,3 litra na kvadratni meter. Avgusta 1973 pa so namerili 389,6 litra na kvadratni meter.