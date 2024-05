Na Krasu se je pojavil orjaški tropski klop

Pohodnike in ljubitelje narave je doletela nova »nočna mora«. Na Krasu so v zadnjih časih raziskovalci tržaškega Naravoslovnega muzeja namreč zabeležili prisotnost nove vrste klopa, orjaškega tropskega klopa Hyalomma marginatum. Na zajedavca, ki živi navadno v vročih in suhih okoljih južnega Sredozemlja, a se je zaradi podnebnih sprememb in bolj vročih poletij pred nekaj leti pojavil tudi v osrednji Evropi, nazadnje v Avstriji, je na družbenem omrežju Facebook v skupini Misteri e meraviglie del Carso (Skrivnosti in čudesa Krasa) opozoril naravoslovec in zoolog Nicola Bressi, ki je delil muzejsko objavo.

Nekoliko večji je od običajnega gozdnega klopa (nekateri ga po pomoti zamenjajo celo s pajkom), je opozoril Bressi. Kar ga razlikuje od običajnega, je tudi okolje, v katerem živi. Ne naseljuje namreč visokih, vlažnih travnikov in gozdov, temveč si za dom glede na izvor raje izbira sončne in odprte površine, med nizko travo in kamenjem, kar odgovarja seveda naši kraški gmajni.

