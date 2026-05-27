Na mejnem prehodu pri Fernetičih obsežna policijska vaja

Če je kdo danes ob vožnji po mejnem prehodu Fernetiči mislil, da se je znašel na filmskem prizorišču - ali slabše, prizorišču nevarnih zasledovanj -, mu ni treba skrbeti. Kot so potrdili iz koprske policijske uprave, je šlo le za obsežno slovensko policijsko vajo. Marsikaterega mimoidočega je zanimalo in skrbelo, kaj se dogaja na mejnem prehodu, Primorskemu dnevniku so poročali o močno oboroženih slovenskih policistih z orožjem, uperjenim v nek avtomobil. Očitno pa resnejših razlogov za skrbi ni bilo.