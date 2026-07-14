V Neuchâtelu nagrada občinstva za kratki animirani film Kozmonavti Lea Černica

Kratki animirani film Kozmonavti režiserja Lea Černica je na mednarodnem festivalu fantastičnega filma Neuchâtel(NIFFF – Neuchâtel International Fantastic Film Festival) v Švici prejeli nagrado občinstva. Režiser je ob prejemu nagrade dejal: »Film je živ medij, ki z vsako projekcijo znova spreminja svojo podobo. Potuje iz dvorane v dvorano, od pogleda do pogleda in od ušes do ušes. Nobena projekcija ni enaka prejšnji, saj jo vsakič soustvarijo novi gledalci. Filmska izkušnja je navsezadnje poseben, skoraj magičen obred, v katerem vsak gledalec s svojim doživljanjem, izkušnjami in čustvi postane soustvarjalec filma. Iskrena hvala občinstvu festivala NIFFF, da je skupaj z nami soustvarilo to filmsko izkušnjo.« Leo Černic je tudi scenarist, glavni animator filma, zanj pa je ustvaril tudi likovno podobo.

Kozmonavti na intergalaktičnem križarjenju za samske osamljene duše hrepenijo po poljubih in dotikih, v iskanju kančka ljubezni sredi vesolja.

Pri filmu sodelujejo še: avtorja glasbe Amos Cappuccio in Andrea Marazzi, montažerka Iva Kraljević, za barvno paleto in ozadja je poskrbela Sara Moschini, oblikovalec zvoka je Samo Jurca. Producentka filma je Tina Smrekar iz produkcijske hiše Finta Film. Koproducenta filma sta Jožko Rutar in David Cej iz produkcijske hiše Staragara.IT (Italija) in RTV Slovenija. Film je nastal s finančno podporo Slovenskega filmskega centra, MIC - Generalnega direktorata za film in avdiovizualno produkcijo, Avdio-vizualnega regijskega sklada Furlanije-Julijske krajine, Ustvarjalne Evrope MEDIA in Re-Act. Prodajni agent filma je Miyu Distribution iz Francije.

Svetovna premiera filma je bila na 76. Berlinalu, od koder so se Kozmonavti vrnili z eno izmed štirih nagrad, ki jih uradna žirija podeljuje filmom v tekmovalnem programu. Tričlanska žirija je film nagradila s kandidaturo za nominacijo za evropsko filmsko nagrado. Na zadnje se je predstavil tudi na svetovno najpomembnejšem filmskem festivalu animacije v Annecyju.

Mednarodni festival fantastičnega filma Neuchâtel (NIFFF – Neuchâtel International Fantastic Film Festival) je eden vodilnih evropskih festivalov, posvečenih fantastičnemu, žanrskemu in domišljijskemu filmu. Od ustanovitve leta 2000 v švicarskem mestu Neuchâtel predstavlja izbor najodmevnejših mednarodnih celovečernih in kratkih filmov s področja fantastike, znanstvene fantastike, grozljivke, trilerja in sorodnih žanrov. Festival odlikuje tudi močan poudarek na azijskem filmu in digitalni ustvarjalnosti, zaradi kakovostnega programa pa velja za eno najpomembnejših mednarodnih srečanj ustvarjalcev, strokovnjakov in ljubiteljev žanrskega filma. Kot edini švicarski festival, specializiran za fantastični film, uživa visok mednarodni ugled ter je pomembna platforma za predstavitev inovativnih in drznih filmskih del. Potekal je od 3. do 11. julija.