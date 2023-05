Na mestnem avtobusu z nožem nad voznika

Sinoči okrog 18.30 je 30-letna ženska na mestnem avtobusu št. 10, ki se je ustavil v Istrski Ulici, z nožem nameravala zabosti voznika, poroča Il Piccolo. Na srečo se ji je voznik uspel izogniti in se je z nožem dotaknila le njegovega pasu, njega pa ni poškodovala. Dogodek bi bil lahko imel mnogo hujši razplet.

Do nasilnega dejanja je prišlo potem, ko je na avtobus stopil par južnoameriškega porekla s psom brez nagobčnika. Nadzornik družbe Trieste Trasporti, ki je bil na avtobusu, ju je opozoril, naj spoštujeta pravilnik. Nastal je prepir, par, ki je bil morda pod vplivom alkohola, je napadel nadzornika, pri čemer je voznik ustavil avtobus in poklical na pomoč na interventno telefonsko številko 112. Ko se je obrnil, ga je ženska poskusila zabosti v bok, pri čemer se je z nožem dotaknila njegovega pasu. Medtem so prispeli policisti in so par aretirali.

Družba Trieste Trasporti je že sinoči obema uslužbencema izrazila solidarnost in bližino ter se jima zahvalila za izkazano profesionalnost. Zagotovila jima bo vso potrebno zaščito, tudi na sodnem področju, so sporočili.