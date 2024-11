Obalna straža je včeraj ob 7.50 posredovala v Tržaškem zalivu, od koder je na pomoč poklical moški na čolnu, ki se mu je pokvaril motor. Bil je v primežu burje in valov. Veter ga je odnesel na odprto morje. Dosegli so ga z gumenjakom in mu nudili potrebno oskrbo. Nato so ga privezali in ga pripeljali na kopno. Posredovanje se je zaključilo ob 11.15.