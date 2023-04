Na nabrežju je zaživel spomladanski pust Re Carnival

Pod toplim aprilskim soncem je okoli 14. ure po tržaškem mestnem nabrežju stekel pustni sprevod Re Carnival, na katerem poleg lokalnih pustnih skupin in vozov sodelujejo tudi nekateri iz Veneta. Sprevod je uvedel velikanski voz iz Jesola, ki upodablja Dantejeve vice, spremljajo pa ga plesalke, ki se očiščujejo sedmih glavnih grehov. Sledil je voz iz Medjevasi in Štivana, ki je z Jokerjem in Harley Quinn pripeljal smeh in lep »feštin«.

Nastopila je tudi Openska pustna klapa, v množici vozov pa je bilo videti še pustarje iz Milj. Pustna zabava, neobičajna za ta letni čas, se bo zavlekla do poznega večera, osrednji cilj prve izvedbe prireditve, ki je dodobra ohromila mestni promet, pa je spodbujati sodelovanje med pustnimi skupinami iz različnih regij.