Na nocojšnjem praznovanju zadnjič z zdajšnjim imenom

Za praznovanje zborovskih obletnic je vselej primerno organizirati koncert. Tega načela se drži tudi Ženska vokalna skupina Barkovlje, ki bo danes ob 20. uri v dvorani Piccola Fenice (v Ulici Sv. Frančiška 5) zapela na slavnostnem koncertu ob desetletnici ustanovitve zbora in neprekinjenega delovanja. Vokalno skupino že od samega začetka vodi domača dirigentka Aleksandra Pertot.

Za jubilejni koncert z naslovom Le ljubezen ne zaspi se je ženska vokalna skupina odločila, da povabi otroški zbor Glasbena kambrca, ki prav tako deluje v Barkovljah in ga vodi Tina Renar. Otroci bodo med drugim s pevko Janjo Štampar prvič zapeli skadbo Clarina zgodba, ki jo je na besedilo Sanje Širec uglasbila Dana Furlani.

Barkovljanske pevke se bodo v prvem delu predstavile z raznolikim programom skladateljev Vodopivca, Brisotta, Gobca in Florjanca. V drugem delu pa bodo predstavile projekt Quaggiatove raznolikosti, s katerim so oktobra letos sodelovale na deželnem tekmovanju Corovivo in prejele srebrno priznanje. Pri tem jih bodo spremljali pianist Simon Kravos, violinist Florjan Suppani in harmonikar Aleksander Lesar.

Koncert bo imel tudi posebno umetniško noto. Grafična oblikovalka Febe Sillani bo namreč med pevskimi točkami risala in ustvarjala umetniško delo, ki ga bo navdihnila koncertna glasba.

Ženska vokalna skupina Barkovlje se bo danes še zadnjič predstavila s tem imenom: v čast barkovljanskim prednikom se bo namreč preimenovala v Adrijo. Pevsko društvo Adrija je namreč v Barkovljah nastalo davnega leta 1889, pevci pa so se začeli zbirati že vsaj 25 let prej. Leta 1889 je avstrijska vlada potrdila njegovo ustanovitev z dekretom v slovenščini. Pevci so bili v naslednjih desetletjih zelo aktivni in so peli tudi na pomembnih koncertih ter gostovanjih.

Pred letom dni so Barkovljani našli prapor Adrije, in sicer v Pokrajinskem muzeju Koper, ki ga je leta 2022 posodil barkovljanskemu društvu ob priliki obletnice poimenovanja šole po F. S. Finžgarju. Prapor za zdaj ostaja v lasti muzeja, s kustosom pa delajo na tem, da bi se spet vrnil v last barkovljanskega društva. Ime Adrija pa bo od danes ponovno aktualno, saj si bo ženska vokalna skupina spet nadela zgodovinsko ime barkovljanskega zbora.