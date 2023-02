Na Novi cesti za Opčine trčil v obcestni zid

Karabinjerji iz Nabrežine so okrog 4.30 ponoči posredovali na Novi cesti za Opčine, kjer je 40-letni voznik, ki sicer živi v Lombardiji, izgubil nadzor nad svojim volkswagnom golfom in kar silovito trčil v obcestni betonski zid. Na srečo ni utrpel poškodb, na avtomobilu pa je nastala precejšnja škoda. Vzroke nesreče preiskujejo karabinjerji. Do nesreče je sicer prišlo nedaleč od kraja, kjer se je v sredo ponesrečil motorist. Med domnevnimi vzroki je bil tedaj zdrs zaradi morebitnega ledu na cesti, kar ne gre izključiti tudi tokrat, saj so bile temperature pod ničlo.