Na Novi cesti za Opčine sta malo pred 8.30 trčila skuterista. Prvo pomoč jima je nudilo zdravstveno osebje, ki se je ravnokar peljalo mimo na rešilcu. Iz previdnostnih razlogov so ju prepeljali v katinarsko bolnišnico, kaže pa, da nista utrpela hujših poškodb. Na kraju so bili lokalni policisti, ki so preusmerjali promet in preiskujejo vzroke nesreče. Nastali so zastoji.