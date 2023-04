Na Novi cesti za Opčine umrl 19-letni skuterist

Sinoči ob 23.30 sta v zgornjem delu Nove ceste za Opčine, na odseku med Obeliskom in križiščem z Ul. Commerciale, silovito čelno trčila avtomobil mercedes in skuter, pri čemer je 19-letni skuterist zaradi hudih poškodb na mestu umrl. 57-letno voznico mercedesa pa so reševalci službe 118 prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraj so prihiteli dve reševalni vozili in zdravniški avtomobil, gasilci in lokalni policisti. Zdravstveno osebje mlademu skuteristu kljub dolgotrajnemu oživljanju žal ni moglo več pomagati. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice, lokalni policisti pa preiskujejo njene vzroke.