Na novo osebno izkaznico je treba čakati en mesec

Kaj če vam je v teh dneh potekla veljavnost osebne izkaznice? Tistim, ki ne nameravajo potovati v tujino, ni treba skrbeti, saj so z vladnim ukrepom konec maja avtomatsko podaljšali veljavnost dokumentov in vozniških dovoljenj v Italiji do 30. septembra. Drugačna pa je zgodba za imetnike pretečene osebne izkaznice, ki v kratkem nameravajo iti denimo v Slovenijo. Potovanje v tujino s pretečenimi izkaznicami ni dovoljeno. Zato je potrebno obnoviti dokument. Kar pa v tej poletni sezoni sploh ni enostavno. Na prvi razpoložljivi termin za obnovitev dokumenta je treba čakati več kot mesec dni.

Upravne enote so med epidemijo uvedle sistem naročanja strank, bodisi osebno bodisi po telefonu in elektronski pošti. Sistem naročanja na daljavo pa poteka vse prej kot enostavno. Na klice ne odgovarja nihče, na odgovor po elektronski pošti pa je treba čakati tudi pet dni. Zakaj takšno zavlačevanje in predvsem zakaj takšne čakalne dobe za obnovitev dokumenta, smo vprašali pristojnega za upravne zadeve v tržaški občinski upravi Micheleja Lobianca. Odbornik sprva ni mogel verjeti, da je treba na datum za prenovo osebne izkaznice čakati več kot mesec dni. Prijazno je odgovoril, da se bo pozanimal. In bil nad odgovorom pristojnih uradnikov presenečen.

Na tržaških upravnih enotah so namreč v zadnjih dneh dobesedno zasuti z vlogami za podaljševanje osebnih izkaznic. Naval na urade se je začel takoj, ko je Italija za obmejni pas odpravila obvezno testiranje na koronavirus.