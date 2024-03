Na Opčinah odpirajo Borarium, digitalni muzej burje

Z vetrnim sunkom se lahko marsikaj premakne, burja pripomore k izmenjevanju mnenj ter širjenju idej. Tako velja v tržaškem muzeju burje Magazzino dei venti (Skladišče vetrov), kjer zbirajo spomine o posebno vetrovnih dneh in snujejo projekte v zvezi z okoljskim ozaveščanjem. Iz celega sveta prejemajo v Ulici Belpoggio pri Sv. Vidu tudi sunke različnih vetrov, trenutno jih v lončkih in škatlicah razstavljajo več kot 130, muzej pa se širi, nove prostore bodo odprli na Opčinah.

Muzej razvija razne projekte, zadnji se imenuje Drugi časi, s katerim vabi društvo Muzej burje k sodelovanju s »podnebno razglednico«. »Gre za fotografijo ali ilustracijo in krajšo zgodbo, ki jih lahko prispeva vsakdo. Razglednica naj poroča o preteklosti, preden bi svet zajele podnebne spremembe, ali pa o sedanjosti,« je pojasnil Rino Lombardi, ki skrbi za delovanje muzeja burje. Spletna stran projekta je na voljo tudi v slovenskem jeziku, kdor bi rad sodeloval, lahko to stori tudi v slovenščini, je poudaril Lombardi.

Pri Muzeju burje bodo poskrbeli, da bodo objavljene vse razglednice, najbolj povedne bo Alpsko-jadransko meteorološko društvo opremilo z znanstvenim opisom in jih razstavilo v Znanstvenem imaginariju v Trstu in Pordenonu. Prispevke bodo zbirali do 31. marca na spletni strani altritempi.museobora.org.

Prispevke sprejemajo v italijanščini, slovenščini, nemščini in furlanščini, za prevod bo poskrbelo društvo Muzej burje, ki je pred 20 leti odprlo muzej v Ulici Belpoggio in praznuje letos svoje 25. leto delovanja, načrtuje pa tudi širitev v nove prostore: »Naše malo skladišče vetrov bo dopolnilo presenečenje ... Nov del muzeja, ki ga bomo odprli na Opčinah v prihodnjih mesecih,« je razkril Lombardi. Šlo bo za t. i. Borarium, digitalni muzej burje.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.