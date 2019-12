Na openski Brdini odslej tabla z »zrcalom preteklosti«

Marsikateri vaški kotiček se je z minevanjem časa spremenil: tako je tudi na Opčinah, točneje na Brdini – kjer je danes trg, žal večinoma prekrit z osebnimi avtomobili, nekoč bila mlaka. Dragoceno fotografsko gradivo, ki priča o izgledu vaškega trga na prehodu iz 19. v 20. stoletje, je last Openca Zorana Sosiča.

Fotografijo si bo odslej lahko ogledal vsakdo, ki bo šel mimo Brdine, saj so pri Skladu Mitja Čuk v sodelovanju s tržaško občino poskrbeli za postavitev posebne table s povečavo fotografije, pod katero je tudi krajši opis kraja z razlago ledinskega imena Brdina v italijanščini, slovenščini in angleščini.

Tablo so včeraj odkrili gojenci Sklada Mitja Čuk ob priložnosti 40. obletnice ustanovitve sklada, slovesnosti so se udeležili tudi župan Roberto Dipiazza in predsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta Marko De Luisa, učenci in učenke openske OŠ Franceta Bevka pa so dogodek popestrili s petjem in recitacijo prazničnih pesmi. Za postavitev table je bil dragocen finančni prispevek Društvene prodajalne na Opčinah.