Danes zgodaj zjutraj se je med sprehodom na Rilkejevi pešpoti poškodovala pohodnica. Ženska se je sprehajala z možem, ko si je po vsej verjetnosti zlomila kost na nogi. Na kraj nesreče so prispeli trije reševalci tržaške gorske in jamarske reševalne službe, ki so stabilizirali nogo ponesrečenke in jo z možem pospremili k parkirišču, nakar sta se zakonca sama odpravila do urgentnega centra.