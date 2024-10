Mogočen bor padel na ograjo in obvisel nad morjem

V Sesljanskem zalivu v bližini sedeža jadralnega kluba Pietas Julia je mogočen bor padel na ograjo in nato obvisel nad morjem. Kraj sta si ogledala devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec in odbornik Lorenzo Celic. »Čeprav gre za območje, ki se nahaja znotraj zasebne lastnine, smo preverili, da ni neposredne nevarnosti za tiste, ki so v bližini,« je zapisal Igor Gabrovec na družbenih omrežjih. Pozanimala sta se pri pristojnih o odstranitvi, ki jo bodo tudi sami nadzorovali. Hkrati pa prosita občane, naj se območju ne približujejo. »Spomnim tudi, čeprav je sezona že končana, da je na tistem specifičnem mestu prepovedano kopanje,« opozarja Igor Gabrovec.