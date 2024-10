V Vidmu pred tekmo lige narodov pomazali sedež Dežele FJK in Občine

»Dežela FJK je sokrivka palestinskega genocida. Ne pokroviteljstvu«. S tem napisom, ki se je pojavil na sedežu Dežele FJK v Vidmu v Ulici Sabbadini, storilci protestirajo proti naklonjenosti, ki sta jo izrazila predsednik FJK Fedriga in videmski župan De Toni za nocojšnjo tekmo lige narodov med Italijo in Izraelom, ki jo bodo nocoj odigrali v Vidmu s pričetkom ob 20.45 in proti pokroviteljstvu Občine Videm. Podoben napis se je pojavil tudi pred videmsko mestno hišo. Napetost pred nocojšnjo tekmo pa se medtem stopnjuje. Popoldne v Vidmu pričakujejo na shodu za Palestino, ki ga podpira 85 organizacij in ki se bo začel ob 17. uri, kakih 4000 ljudi.

Mir v popoldanskih urah in zvečer na stadionu bodo nadzorovali organi pregona. Iz celotne severne Italije je za to priložnost v Videm prispelo 450 policistov, ki se bodo pridružili krajevnim silam.