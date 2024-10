Dva dobrodelna koncerta

Požar, ki je sredi avgusta povsem uničil družinsko hišo v Krogljah, je v Bregu prizadel tudi širšo skupnost. Marsikdo si je zavihal rokave, da bi pomagal gospe Tamari Alessio, ki se je v požaru huje poškodovala, in njeni družini. In tako se je tudi dobrodelni koncert, ki ga organizira Občina Dolina v sodelovanju s Kulturnim društvom SKD Venturini od Domja, zaradi velikega zanimanja spremenil v dvojni dogodek. Da bi lahko sprejeli vse gledalce oziroma poslušalce in ponudili raznoliko glasbeno doživetje, so se odločili, da glasbenike razdelijo po glasbenih zvrsteh in priredijo dva edinstvena koncerta.

Prvi bo v soboto, 19. oktobra, ob 20.00 v Kulturnem centru Antona Ukmarja - Mira pri Domju, sooblikovali pa ga bosta mlajši glasbeni skupini. Rental 0012 je nastala med pandemijo in jo sestavljajo pevka Giada Fantoma, solo kitarist, klaviaturist in producent Francesco Petaccia, "deček za vse" Ilija Diviacco ter tolkalec Carlo Gabriele Stocchi. Izvajajo glasbo z vplivi folka, dub, reggae in elektronike. Skupino Sam sation pa sestavljajo trije bratje Bor, Rok in Leo Samsa ter njihov bratranec Saša Cej. Predstavili se bodo z nizom izvirnih pesmi z navdihom klasičnega hard rocka iz začetka 70-ih let. Na tem koncertu bo nastopil tudi izjemni skriti gost.V nedeljo bogat spored.

Drugi dobrodelni koncert bo v nedeljo, 20. oktobra, ob 17.00 v Občinskem gledališču Franceta Prešerna v Boljuncu. Najprej bo na akustično kitaro zaigral Andrea Vittori, ustanovitelj in kitarist skupine 40 fingers, z njim bo pela Dorina Leka, na flavto bo igral Tom maso Bisiak; akustični trio alternativne in folk/pop glasbe. Nato bo s prevladujočimi blues odtenki zaigral Ivo Tull Trio, ki ga sestavljajo Ivo Tull, glas in kitara, Giulio Roselli tolkala in Alessandro Leonzini bas. Na odru se bo predstavil tudi obetavni Pi Duo, v katerem igrata Francesco Neri (tolkala) in Nikita Poretti (klavir). Brata Alessio Buono, glas, in Lorenzo Buono, kitara, sestavljata The L.A.B., dgodek bo zaključil svetovni prvak v diatonični harmoniki Denis Novato.Gasilska nabirkaOba dogodka sta namenjena zbiranju sredstev v podporo družini iz Krogelj, obenem pa sta "tudi pomembna priložnost za krepitev občutka skup nosti in solidarnosti med prebivalstvom," so zapisali na dolinski občini. Vstop bo prost, prostovoljne donacije pa bodo seveda dobrodošle in bodo namenjene družini za pomoč pri obnovi.

Do konca novembra pa prostovoljni gasilci iz Brega organizirajo tudi nabiralno akcijo v sodelovanju z Občino Dolina. Pomoč zbirajo na društ venem računu Prostovoljnega gasilskega društva Breg (IBAN: IT 93J089 283648 001000 0039055, razlog "TAMARA").