Na plažo ob spoštovanju načel civilnega sobivanja

V devinsko-nabrežinski občini so od minulega konca tedna dejansko vsa kopališča odprta, poletna sezona se je začela. Občina obvešča, da je začela veljati tudi odredba o ureditvi dejavnosti kopališč za poletno sezono 2026. Ukrep, ki ga je podpisal župan Igor Gabrovec, združuje tri različne pravilnike: splošne določbe o uporabi plaž, pravila glede dostopa psov do obalnega pasu ter predpise o dejavnosti kopališč. Odredba bo veljala do konca kopalne sezone, ki se zaključi 13. septembra.

Določbe v veliki meri potrjujejo pravila, ki so veljala že v preteklih letih, in temeljijo na načelih civilnega sobivanja, varnosti ter varovanja skupne blaginje. Njihov namen je zagotoviti mirno in varno uporabo plaž tako za prebivalce kot za obiskovalce.

Med najpomembnejšimi določbami ostajata v veljavi prepoved povzročanja hrupa med 13. in 16. uro na vseh plažah ter obveznost ohranjanja prostega petmetrskega pasu od obalne črte, ki mora biti namenjen izključno prostemu prehodu. Še naprej so prepovedani kampiranje, prenočevanje ter zasedanje plaž s posebej obsežno opremo, ki presega običajne brisače, ležalnike in senčnike. Športne in rekreativne dejavnosti ne smejo motiti drugih kopalcev.

Za pse je dostop prepovedan na plažah morskega javnega dobra in na plažah, ki jih upravlja Občina Devin - Nabrežina, z izjemo psov vodnikov. Na plažah, oddanih v koncesijo, pogoje določajo posamezni upravljavci.