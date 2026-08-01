Gori širše območje pri Padričah, priletel helikopter (FOTO in VIDEO)

Na vzhodnem Krasu med Trebčami in Padričami je malo po 15. uri zagorelo. Gre za območje pri Padričah, ki mu domačini pravijo pr Labrenci, med vasjo in hribom Gaja, nedaleč od doma za starejše osebe Ieralla. Kot kaže po prvih podatkih, gre za obsežnejši požar, ki se trenutno ob zelo suhih tleh, visokih temperaturah in vetru še nadalje širi. Na kraj je odhitelo več gasilskih ekip, obveščen pa je tudi deželni koordinacijski center civilne zaščite za požare. Požar bodo gasili tudi prostovoljci civilne zaščite. Priletel je tudi protipožarni helikopter.

Ogenj ne ogroža hiš in omenjenega doma za starejše osebe, so za Primorski dnevnik povedali gasilci.