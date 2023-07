Na pomoč po vremenski ujmi

Prostovoljci ekipe civilne zaščite Občine Zgonik so priskočili na pomoč prebivalcem vasi Mortegliano, ki jih je v preteklih dneh presenetila vremenska ujma. Ogromna zrna toče in orkanski veter sta pustošila in za sabo pustila pravo razdejanje. Veliko je podrtih streh in poškodovanih objektov, gmotna škoda je ogromna. Veliko ljudi je ostalo brez strehe nad glavo, prostovoljci in gasilci pa hitijo s prekrivanjem poškodovanih streh, da voda ob padavinah ne bi pronicala v notranjost objektov in jih še dodatno poškodovala. V ponedeljkovem neurju so jo skupila tudi številna osebna vozila, ki jih je toča dodobra potolkla.