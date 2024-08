Na prehodu za pešce podrl 57-letnika in pobegnil

V Ulici Giulia ob hišni številki 53 je okrog prve ure po polnoči avtomobil podrl moškega, ki je prečkal cesto na prehodu za pešce in pobegnil. Reševalci so hudo poškodovanega 57-letnika na mestu intubirali in prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Utrpel je hude telesne poškodbe in leži v komi. Udarec je bil silovit, ob trčenju je poletel kakih deset metrov in nato obležal na cestišču brez zavesti. Lokalni policisti so, kot kaže, na podlagi ogleda videoposnetkov nadzornih kamer, že izsledili avtomobil, parkiran nedaleč od nesreče.