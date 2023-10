Na Proseku vse nared za martinovanje

Z novembrom spet trka na vrata tudi sv. Martin, ki je na Proseku še posebno priljubljen in občuten, ker ima tu dvojni pečat zavetnika novega vina in vinarjev ter vaškega zavetnika. Kraška vas bo letos prizorišče še posebno bogatega dogajanja, ki se bo začelo že ta konec tedna. Pester program, ki bo potekal pod okriljem Občine Trst in zahodnokrakraškega rajonskega sveta, so včeraj uradno predstavili v tržaški mestni hiši. Dogodke bodo v sodelovanju s krajevnimi društvi in organizacijami priredili Kmečka zveza, Jus Prosek in Miramarski bisoferni rezervat, ki je prvič pristopil lani in bo poskrbel za vodene ekskurzije in delavnice za otroke in odrasle.

Led bodo to soboto ob 20. uri v Domu prosekarja prebili z degustacijo vin domačega prosekarja, ki jo bo vodil someljé Maurizio Bellafontana. Kot je poudaril predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni (SSk), si namreč že dolgo prizadevajo za ponovno oživitev in promocijo domače avtohtone sorte z dolgo in pomembno zgodovino, ki se postopoma vse bolj uveljavlja tudi v širši okolici. Še pred tem bo od 13.30 potekal dobrodelni turnir briškole, ob 18. uri pa bo koncert Ženskega pevskega zbora Prosek-Kontovel in Moškega pevskega zbora Vasilij Mirk v cerkvi sv. Martina.

Vse je vsekakor že nared. Tržaška podžupanja in odbornica za gospodarske dejavnosti Serena Tonel je izpostavila, da martinovanje krepi vezi skupnosti. To pa je obenem tudi dragocena priložnost promocije odličnih kraških vin in proizvodov, je orisala.

Veliko pričakovanja seveda vlada za nedeljsko tradicionalno furengo, to je prevoz mladega vina s konjsko vprego, ki ga kasneje tudi krstijo.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.