Na Proseku za sv. Martina ni nikoli dolgočasno

Sonce se je danes nasmehnilo tradicionalnemu praznovanju domačega zavetnika na Proseku. Mraz in veter, novembrska brata mu nista hotela biti od manj in sta se mu na Martinov dan kar razposajeno pridružila. Številni obiskovalci so raje verjeli sončnim žarkom in že ob zgodnjih dopoldanskih urah kar množično navalili na glavne ulice.

Le kako ne bi, ko je že močno dišalo po kraških dobrotah, vinu in zlasti tipičnih, priljubljenih fancljih z düšo. Približno 70 kramarjev je ponujalo vse kar domišljija premore. Velik uspeh leto za letom žanje kmetijski sejem Okusi sv. Martina Kmečke zveze na Kržadi. Domačih vinogradnikov oziroma proizvajalcev, ki se predstavljajo s svojimi proizvodi, je letos več kot ponavadi. Na približno petnajstih stojnicah ponujajo olje, vino, sir, med, jabolka in še marsikatero poslastico, kot sta salama z brinjem in »tržaški sardun«.

Uradni pečat je dogajanju dala institucionalna zdravica, s katero ob pogrnjeni mizi nazdravijo razni predstavniki oblasti in organizacij. Tokrat je ob »običajnih« zapokal še orjaški zamašek trilitrske steklenice domačega prosekarja.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.