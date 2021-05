Na Proseku zbrali več kot 19 ton odpadkov

V okviru ekološke sobote, ki je 15. maja potekala na Proseku, so zabeležili nov rekord pri zbiranju odpadkov. Zbrali so namreč več kot 19 ton raznih odpadkov, s čimer je bil presežen prejšnji rekord dobrih 17 ton odpadkov, ki je bil leta 2018 dosežen ravno na Proseku. Tako kot takrat so tudi letos večino zbranega materiala sestavljali kosovni odpadki, katerih količina je znašala dobrih 9,7 tone, kar znaša več kot polovico vseh zbranih odpadkov.

Tako se je novi niz ekoloških sobot začel na najboljši način, ugotavljajo pri komunalnem podjetju AcegasApsAmga, ki je skupaj z Občino Trst pobudnik omenjenega niza.

Pred vrati pa je že nova ekološka sobota, ki bo tokrat v enem od tržaških predmestij: tako bo 22. maja od 10. do 16. ure na območju Rotonde pri Bošketu pri Sv. Ivanu deloval priložnostni zbirni center, kjer bo mogoče pustiti take odpadke, ki jih ni mogoče odvreči v običajne zabojnike, kot npr. kosovne odpadke, odslužene elektronske naprave in stroje, pokošeno travo in požagano vejevje, odsluženo olje idr.. Poleg tega bodo predstavniki neprofitnega društva Oltre Quella Sedia zbirali prostovoljne prispevke in odslužene predmete, ki pa jih bodo v okviru projekta RiCREAzione predelali in jim zagotovili novo življenje.

Po proseški in svetoivanski bosta na sporedu še dve ekološki soboti: 5. junija v Naselju sv. Sergija in 12. junija v Bazovici.