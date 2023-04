Na Sardočevo mesto izkušeni Rado Milič

Zgoniška županja Monica Hrovatin je po ponedeljkovem odstopu odbornika Mirka Sardoča za novega odbornika, pristojnega za socialne zadeve, kmetijstvo in turizem včeraj imenovala Rada Miliča. Na tem mestu bo predvidoma do novih volitev, ki bodo prihodnje leto.

Rado Milič, podžupan v prejšnji občinski upravi, ki jo je prav tako vodila županja Monica Hrovatin, je prevzel vse zadolžitve, ki jih je do odstopa imel Mirko Sardoč. Pred tem je bil podžupan tudi v času prvega in tretjega mandata Mirka Sardoča med letoma 1999 in 2004 ter med letoma 2009 in 2014.

»Gre za osebo, ki je že vrsto let sodelovala na občinski ravni in je zelo izkušena za tematike, ki sem mu jih prepustila,« je svojo odločitev komentirala županja.

