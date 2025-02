Na sodišču v Trstu je danes prišlo do anonimne prijave bombe. Stavbo so evakuirali. Varnostni organi so prepovedali dostop do bližnjega območja in onemogočili promet na bližnjih ulicah Coroneo in Fabio Severo. Širše ozemlje sodišča je trenutno zastraženo. Več uradnih podatkov za zdaj ni.