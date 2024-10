Na spečo osebo bi skoraj zlezla podgana (video)

Solidarnostni konzorcij ICS opozarja, da je na Tržaškem brez strehe nad glavo vsaj 180 ljudi. Prizor, ki smo mu bili v Starem pristanišču priča v torek zvečer, je potrdil njihove besede. Misli so ob pogledu na množico mladeničev, ki so se stiskali pod debelimi odejami, odtavale v silos. Razmere niso boljše od tistih, ki smo jim bili do nedavnega priča v opuščenem skladišču ob železniški postaji. Medtem ko je skupinica fantov sedela na tleh v krogu in z rokami segala v plastično vrečko, iz katere je v usta nosila riž, sta nedaleč stran fiziološke potrebe mladeniča opravljala kar ob zidu nekdanje čuvajnice, ki se je za to priložnost spremenila v stranišče na odprtem.

Nič bolje ni bilo v torek na zelenici na bližnjem Trgu Libertà, kjer je malo manjkalo, da bi podgana zlezla na osebo, ki je spala v travi. Ko se je trg začel prazniti, so se miši začele množiti pred našimi očmi: živalim, ki so tekale po trgu in se s polnimi gobci ostankov hrane vračale v rov, ki so ga izkopale pod kipom cesarice Sissi, ni bilo videti konca.

Prostovoljci združenja Linea d’ombra imajo spet polne roke dela. Lačnih ust je veliko, z donacijami hrane jim pomaga tudi pravična trgovina Senza confini/Brez meja v Ulici Torrebianca. Kot je pojasnila prostovoljka Marija Besednjak, pripravljajo že tretjo pošiljko hrane za begunce, ki so jo zbrali v sklopu projekta Spesa sospesa.

Za lačne prišleke so vsakič zbrali več kot deset kilogramov riža. Stranke pravične trgovine lahko poleg svojih izdelkov kupijo tudi škatlo riža ali kuskusa, začimbe in drugo suho in nepokvarljivo hrano. Ko se je zbere dovolj, jo pravična trgovina nameni prostovoljcem Linee d’ombra.