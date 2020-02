Gasilci, ki so prihiteli v Ul. San Giorgio, 5, da bi pogasili požar, o katerem smo poročali, so na kraju ugotovili, da gre za lažni alarm. Mimoidoči, ki so jih poklicali, se niso zmotili, saj so na strehi stavbe res videli ognjene zublje. Toda na srečo ni šlo za požar, pač pa za vzdrževalna dela na strehi, so povedali gasilci. Ko so po lestvi splezali na streho, so namreč zagledali delavce, ki so nameščali katran. Konec dober, vse dobro.