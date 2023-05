Na Trgu republike v Trstu odkrili arheološke ostanke

Med nedavnimi deli na Trgu republike v Trstu, kjer so zaradi izlitja vode zamenjali cev s polmetrskim premerom, so našli arheološke ostanke iz starorimske dobe, je sporočilo deželno spomeniško varstvo. Gre za delce pobarvanega ometa, amfor, keramike in opek. Po prvih ugotovitvah kaže, da so iz 4. ali 5. stoletja.