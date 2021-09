Na Tržaškem delovalo 35 partizanskih šol

Niz dogodkov Bazovica 2021 v spomin na štiri ustreljene antifašiste se bo v nedeljo sklenil s slovesnostjo pri spomeniku na bazovski gmajni. Na sporedu bo ob 15. uri, govornika bosta Boris Pangerc in senator Dario Parrini, predsednik senatnega odbora za ustavna vprašanja. Tradicionalni pohod Bazoviški junaki pa se bo začel ob 10. uri pri vaškem kalu.

Pred tem so v nizu spremljevalnih dogodkov predstavili tudi najnovejšo knjigo Milana Pahorja S knjigo v vojni. Tržaški zgodovinar je v njej obdelal partizansko šolstvo na Tržaškem med letoma 1943 in 1945. Založila sta jo Založništvo tržaškega tiska in NŠK v sodelovanju s partizanskim združenjem VZPI-ANPI, uredili pa sta jo Martina Kafol in Gabriela Caharija.

Pahor je na prvi predstavitvi v Narodnem domu pojasnil, da je knjiga nastajala več let. S tematiko partizanskega šolstva se je občasno srečeval skozi vse svoje delo, pred nekaj leti pa sta ga k pisanju knjige povabili nekdanja partizanska učiteljica Zorka Legiša Mervic in tedanja predsednica VZPI Stanka Hrovatin: Pahor se je moralno obvezal, da se bo, ko mu bo čas dopuščal, res poglobil v obdobje, »ko je nemogoče postalo mogoče«. Prva pričevanja učiteljic in učiteljev je začel zbirati pred približno sedmimi leti, ko je na to temo pripravil cikel radijskih oddaj, v zadnjih letih je pridobil tudi spomine nekaterih učencev ter se poglobil v obstoječe gradivo: pomočjo sodelavk na ZTT in zgodovinskem odseku NŠK mu je na koncu uspelo pripraviti več kot 300 strani obsežno knjigo.

Pahor je evidentiral 35 šol in več kot 100 učiteljev, ki so po padcu fašizma in vse do osvoboditve delovali na Tržaškem. V knjigo je vključil tudi podatke o šolah, ki so delovale v neposredni bližini tržaškega ozemlja (na primer v Jamljah), pa tudi tržaške partizanske učitelje, ki so delovali drugje (Karel Šiškovič - Mitko je na primer poučeval v Črnem kalu). Posebno pozornost je posvetil duhovnikom: kar 15 izmed njih (Anton Piščanc, Franc Malalan, Mirko Filej ...) je poučevalo na partizanskih šolah, kar je nedvomno pozitivno vplivalo na priljubljenost partizanskih šol med domačini. Pahor je izrecno omenil, da so pomembno vlogo v zgodbi o partizanskem šolstvu odigrale ženske: kot učiteljice a tudi kot mame, ki so svoje otroke prepričano pošiljale v šolo. Pahor ocenjuje, da je partizanske osnovne šole na Tržaškem obiskovalo okrog 1500 otrok.